Транспорт 19 декабря 2022, 17:50 Крымский мост снова открыли для автомобилей и автобусов Минтранс сообщил о возобновлении движения транспорта по Крымскому мосту РИА «Новости»

Читать 360tv в

Приостановленное на время ремонта движение транспорта по Крымскому мосту возобновили в понедельник, 19 декабря, в 16:45 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России в своем Telegram-канале.

«Возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами» — уточнили в ведомстве.

Реклама

Проезд автомобилей по Крымскому мосту остановили с 12:00 понедельника, 19 декабря для проведения необходимых ремонтных работ на участке.

Реклама

Водителей заранее предупредили не планировать поездки на полуостров и обратно на время проведения работ или выбирать другие пути для объезда по российской территории.