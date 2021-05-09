Крымский мост подсветили цветами российского триколора в честь Дня Победы. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24».

На полуострове модернизировали подсветку арок Крымского моста. Теперь в темное время суток они будут сиять бело-сине-красными цветами.

Подсветку обновили специально к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Подсветка не помешает участникам дорожного движения, так как она монохромная. В то же время трехцветный рисунок из диодов будет видно с берегов Керченского полуострова», — отметили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Для подсветки железнодорожных и автодорожных арочных пролетов и мостовых опор понадобилось более 11 километров кабеля и свыше трех тысяч светильников, которые закрепили на 260 кронштейнах. В работах были задействованы 45 электромонтажников, в том числе бригады промышленных альпинистов. Им понадобилось почти три месяца.

Подсветку будут включать в 20:00. Система работает в ручном и автоматическом режимах.

Светильники доказали свою работоспособность в условиях морского климата и тумана, больших перепадов температур воздуха, обильных осадков, в том числе с образованием наледи и шквального ветра, рассказал главный энергетик «Упрдор „Тамань“» Андрей Штефуртяк.

Работы выполнила компания «Мостотрест», которая также обслуживает железнодорожную часть Крымского моста.