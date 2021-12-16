Крым предложил открыть прямое авиасообщение в Белоруссией

Крым заинтересован в налаживании сотрудничества с Белоруссией. Это может выражаться в том числе в открытии прямого железнодорожного и авиационного сообщения. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По словам парламентария, белорусские туристы всегда были «традиционны» для Крыма.

«Крым всегда был для них местом отдыха. Я абсолютно убежден, что в ближайшее время полетят самолеты и поезда поедут. Организуется сообщение и начнется практическая жизнь», — заявил он. Его слова процитировало РИА «Новости».

Владимиров подчеркнул, что полуостров планирует наладить с республикой межпарламентское и экономическое сотрудничество.

О намерении посетить Крым в интервью РИА Новости заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что у него есть договоренность об этом с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее белорусский политолог Дзермант заявил, что Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией.