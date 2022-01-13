Крупный пожар произошел на Сущевском Валу

Пожар площадью 200 квадратных метров произошел на Сущевском Валу в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. В ГИБДД предупредили, что из-за возгорания ограничили движение на Третьем транспортном кольце (ТТК).

По данным источника «360», в доме по адресу Сущевский Вал, дом 46, строение 2, загорелась крыша. В этом здании располагаются торговые павильоны. Площадь горения составила 200 квадратных метров.

На пути к месту происшествия наблюдается густой белый дым, а с крыши горящего одноэтажного здания валит черный дым.

По словам очевидца, огня почти нет, но виден большой дым.

«По адресу Сущевский Вал, дом 46, произошло возгорание жилого дома. Движение транспорта на дублере внутренней стороны ТТК в районе данного участка осуществляется по одной полосе из трех», — сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Сотрудники ГИБДД в целях безопасности регулируют движение, несколько экипажей ДПС заступили на дежурство.

Водителей призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.

Накануне в поселке Подолье в Новой Москве загорелась бытовка. По данным «360», в результате пожара погибли три человека.