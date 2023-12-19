Транспорт 19 декабря 2023, 19:03 Крупный паркинг начали строить в составе вокзала «Рассказовка» в Москве Бочкарев: началось возведение паркинга в составе вокзала «Рассказовка» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В составе структуры городского транспортного узла «Рассказовка» в Москве началось строительство многоуровневого паркинга. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, новая парковка будет шестиуровневой, при этом два этажа построят под землей. В ней появятся парковочные места для 840 автомобилей, которые займут примерно 30 тысяч квадратных метров.

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Бочкарев добавил, что бетонные работы на подземном уровне выполнили на 40%, уже началось строительство первого наземного уровня.

«Строительство паркинга ведется в активном темпе, после выполнения устройства котлована специалисты уже приступили к основным конструкциям многоуровневого сооружения», — отметил он.

Объект позволит пассажирам оставить свой автомобиль и пересесть на общественный транспорт или метро станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро.

Кроме того, в рамках развития вокзала запланировали строительство второго паркинга на 300 мест.

Ранее еще один многоуровневый паркинг построили на востоке Москвы.