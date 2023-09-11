11 сентября 2023, 18:29
Кроссоверы Zeekr X и Lixiang L7 поступят в продажу в России этой осенью
Дилерский холдинг «Авилон» запустит продажу китайских кроссоверов Zeekr X и Lixiang L7 в России уже этой осенью. Об этом сообщил директор по маркетингу автомобильной группы Андрей Каменский в беседе с «Газетой.ru».
Бренд Zeekr входит в состав Geely. Самая дорогая модификация кроссовера оснащена двумя электромоторами и системой полного привода. Автомобиль Lixiang L7 оборудован гибридной силовой установкой, которая включает турбодвигатель объемом 1,5 литра.
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Каменский спрогнозировал хороший спрос на эти модели среди россиян.
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