Транспорт 17 января 2024, 12:43 Кроссоверы Chery Tiggo 9 появятся в продаже в России во второй половине 2024 года

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Компания «Чери Автомобили Рус» сообщила о запуске продаж кроссоверов Chery Tiggo 9 в России во второй половине 2024 года. Об этом написало агентство «Автостат».

Длина автомобиля составляет 4820 миллиметров при колесной базе 2820 миллиметров. Кроссовер оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 261 лошадиная сила в связке с роботизированной трансмиссией, написали «Известия».

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В Китае он был представлен еще в начале 2023 года. В этом году Chery начнет продажи автомобилей с гибридными и электросиловыми установками под брендом Chery NEV.