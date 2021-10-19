Автоэксперты назвали самые безопасные кроссоверы 2021 года

Американский Страховой институт дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) провел краш-тест, в результате которого установил самые безопасные кроссоверы. Автомобили из сегмента SUV удостоили наградой Top Safety Pick +. «Газета.ru» назвала модели, которые можно приобрести в России.

Самыми безопасными авто в сегменте SUV стали Chevrolet Trailblazer (модель стоит в России от двух миллионов рублей), Hyundai Tucson (от 2,2 миллиона рублей), Mazda CX-5 (от 1,9 миллиона рублей), Subaru Forester (от 2,6 миллиона рублей) и Volxo XC40 (от 2,6 миллиона рублей).

Среди среднеразмерных кроссоверов специалисты назвали Hyundai Palisade (от 3,5 миллиона рублей) и Santa Fe (от 2,6 миллиона рублей), Mazda CX-9 (от 3,2 миллиона рублей), Nissan Murano (от 2,8 миллиона рублей) и Toyota Highlander (от четырех миллионов рублей).

В список самых безопасных премиальных среднеразмерных кроссоверов попали Audi Q5 (от 4,4 миллиона рублей) и Q5 Sportback (от 5,1 миллиона рублей), Cadillac XT6 (от пяти миллионов рублей), Genesis GV70 (от 4,2 миллиона рублей) и GV80 (от 4,9 миллиона рублей), Lexus NX (от 3,1 миллиона рублей), Mercedes-Benz GLE (от 6,3 миллиона рублей), обычные и гибридные Volvo XC60 (от 4,2 миллиона рублей) и XC90 (от 5,3 миллиона рублей).