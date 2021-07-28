Lexus разработает самый маленький кроссовер за историю бренда

Японская компания Lexus создает новый автомобиль. Новая машина станет самой маленькой в истории марки. Об этом сообщил Motor1.

Базой для нового автомобиля послужила Toyota Yaris Cross. Мощность двигатели составит 80 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль будет укомплектован электромотором на задней оси, комплектом литий-ионных аккумуляторов и гибридной силовой установкой. Выпуск новых автомобилей начнется в 2023 году, передали «Известия».

Ранее автоэксперт рассказал, как выбрать хороший автомобиль с пробегом. По его словам, необходимо уделять особое внимание следующим критериям: состояние основных узлов, стоимость обслуживания и стоимость замены деталей.