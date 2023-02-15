Транспорт 15 февраля 2023, 18:06 Кроссовер Volkswagen T-Cross начали продавать в России

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Новый кроссовер Volkswagen T-Cross теперь можно купить в России за 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщила «Российская газета».

У автомобиля коробка передач-робот, а также бензиновый двигатель объемом 1,4 литра. В базовую комплектацию включены задний парктроник, камера заднего вида, ручной тормоз, кондиционер, светодиодные фары и датчики давления в шинах.

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Как добавили «Известия», также в машине есть есть цифровая приборная панель, опциональный климат-контроль и беспроводная зарядка. Сидения сзади можно полностью сложить, увеличив размер багажника.

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