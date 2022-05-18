Кроссовер Toyota RAV4 занял первое место по популярности среди легковых автомобилей в США

Стал известен рейтинг самым популярных моделей автомобилей в США. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал NJcar.

Рейтинг возглавил кроссовер Toyota RAV4. За апрель 2022 года модель приобрели 33 610 человек. При этом показатель на 17% ниже, чем в прошлом году. Вторую строчку рейтинга заняла Toyota Camry. Ее владельцами стали 26 323 человек. Третье место отошло Toyota Corolla. За апрель этого года ее приобрели 24 516 экземпляров. Такой показатель ниже на 21,5% по сравнению с прошлым годом.