Транспорт 05 сентября 2023, 08:47 Кроссовер Toyota Century презентуют в сентябре Toyota представит 6 сентября премиум-кроссовер Century Unsplash

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Новый кроссовер от Toyota презентуют 6 сентября. Его назовут Century. Это имя уже носил седан класса люкс, а теперь получит целая марка, сообщил журнал «За рулем».

Производитель уже показал на YouTube-канале Toyota тизер новой модели, но не автомобиль полностью. Зрители увидели бампер, фары, капот, решетку радиатора и зеркало заднего вида. Официальная презентация пройдет 6 сентября.

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Toyota Century построили на базе кроссовера Grand Highlander. Седан класса люкс с таким названием продавали только в Японии. По словам журналистов, компания решила превратить модель в целую марку, поэтому выпустила кроссовер.

Его длина составит 518 сантиметров, мощность 406 лошадиных сил. На Toyota Century поставят гибридную силовую установку Lexus TX 550h+. Машину решили продавать не только в Японии, но и за ее пределами. По предварительной информации, ее выставят дешевле седана Century, но дороже Toyota Land Cruiser.

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