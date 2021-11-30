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    30 ноября 2021, 18:33

    Кроссовер Suzuki S-Cross появится в России в 2022 году

    Дарья Морозова

    Компания Suzuki показала новый кроссовер S-Cross, который появится в России во втором квартале 2022 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

    По данным «Газеты.ru», автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором с 48-вольтовой системой «мягкого» гибрида. Он также получил роботизированную коробку передач и систему полного привода с выбором режима движения.

    Среди функций безопасности, у автомобиля есть система автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go. Также машина оснащена мониторингом слепых зон и предупреждением о выезде из полосы.