Кроссовер Suzuki S-Cross появится в России в 2022 году

Компания Suzuki показала новый кроссовер S-Cross, который появится в России во втором квартале 2022 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По данным «Газеты.ru», автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором с 48-вольтовой системой «мягкого» гибрида. Он также получил роботизированную коробку передач и систему полного привода с выбором режима движения.

Среди функций безопасности, у автомобиля есть система автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go. Также машина оснащена мониторингом слепых зон и предупреждением о выезде из полосы.