Стало известно, когда обновят кроссовер Skoda Karoq
Обновленный кроссовер Karoq представят 30 ноября
Презентация обновленного кроссовера Skoda Karoq состоится 30 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Motor1.
На машине установили измененную радиаторную решетку с вертикальными планками. Также он получил новые передний и задний бамперы. Кроме того, конструкторы доработали задние фонари. Также специалисты расширили цветовую линейку кузова.
При этом салон автомобиля почти не претерпел изменений за исключением обновленного дизайна информационно-развлекательного комплекса. В Европе автомобиль поступит в продажу в начале 2022 года.