Стало известно, когда обновят кроссовер Skoda Karoq

Презентация обновленного кроссовера Skoda Karoq состоится 30 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Motor1.

На машине установили измененную радиаторную решетку с вертикальными планками. Также он получил новые передний и задний бамперы. Кроме того, конструкторы доработали задние фонари. Также специалисты расширили цветовую линейку кузова.

При этом салон автомобиля почти не претерпел изменений за исключением обновленного дизайна информационно-развлекательного комплекса. В Европе автомобиль поступит в продажу в начале 2022 года.