Skoda обновит кроссовер Kamiq | 360°

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Skoda обновит кроссовер Kamiq

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Компания Skoda приняла решение обновить самый маленький внедорожник Kamiq. Обновленная модель появится в 2023 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание Autoexpress.

Автомобиль вышел в 2019 году после того, как появились Kodiaq и Karoq. Обновленную модель создадут на платформе MQB A0. Аналогичную используют в Volkswagen T-Cross, SEAT Arona и Skoda Fabia.

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Машина будет обладать литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем TSI, мощность которого составит 94 или 109 лошадиных сил.

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