Skoda обновит кроссовер Kamiq | 360°

Транспорт 27 сентября 2022, 22:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Skoda обновит кроссовер Kamiq

Читать 360tv в

Компания Skoda приняла решение обновить самый маленький внедорожник Kamiq. Обновленная модель появится в 2023 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание Autoexpress.

Автомобиль вышел в 2019 году после того, как появились Kodiaq и Karoq. Обновленную модель создадут на платформе MQB A0. Аналогичную используют в Volkswagen T-Cross, SEAT Arona и Skoda Fabia.

Реклама

Машина будет обладать литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем TSI, мощность которого составит 94 или 109 лошадиных сил.

Реклама

0 0 0 0 0 0