Кроссовер Qashqai от Nissan выйдет позже запланированного срока

По имеющимся сведениям, презентация кроссовера изначально должна была пройти в октябре этого года во время моторшоу во Франкфурте, Германия. В этом же месяце компания готовилась к началу сборки модели на британской площадке марки. По причине прекращения работ на многих предприятиях вследствие пандемии коронавирусной инфекции, сборка модели запланирована на середину 2021 года.

В качестве базы для Nissan Qashqai станет использоваться тележка CMF, ставшая основой для авто текущей генерации. Модель оснастят светодиодной оптикой, широкими боковыми порогами, а также крупными колесными арками с высоким дорожным просветом.