Кроссовер Qashqai от Nissan выйдет позже запланированного срока
Nissan, японская компания, перенесла дату выпуска на рынок Европы нового кроссовера Qashqai. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на зарубежное издание.
По имеющимся сведениям, презентация кроссовера изначально должна была пройти в октябре этого года во время моторшоу во Франкфурте, Германия. В этом же месяце компания готовилась к началу сборки модели на британской площадке марки. По причине прекращения работ на многих предприятиях вследствие пандемии коронавирусной инфекции, сборка модели запланирована на середину 2021 года.
В качестве базы для Nissan Qashqai станет использоваться тележка CMF, ставшая основой для авто текущей генерации. Модель оснастят светодиодной оптикой, широкими боковыми порогами, а также крупными колесными арками с высоким дорожным просветом.