Кроссовер Outlander выйдет в обновленной версии

Автомобилестроительная компания Mitsubishi представила новую версию Outlander. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал «Новые автомобили».

На новой версии автомобиля установили пластиковый обвес черного цвета. Кроме того, в черный также окрасили колесные диски с рейлингами и зеркала заднего вида.

Технические характеристики машины конструкторы не изменили. Outlander получил два варианта двигателя: двухлитровый мощностью 146 лошадиных сил и на 2,4 литра мощностью 167 лошадиных сил.