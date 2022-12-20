Транспорт 20 декабря 2022, 17:08 Кроссовер Kona второго поколения вышел у Hyundai

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Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Kona. Об этом сообщило издание «Авторевю».

Новинка заметно больше в размерах, чем младшая модель Bayon, уточнила газета «Известия». Колесная база машины увеличилась 60 миллиметров и составила 2660 миллиметров, длина выросла на 150 миллиметров — до 4355 миллиметров.

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Благодаря этому у автомобиля более просторный салон. Визуально он имеет схожесть с салоном Hyundai Ioniq 5. Переднюю панель занимают экраны приборов и медиасистемы. Диагональ каждого — 12,3 дюйма. Также там имеется кнопочный блок климат-контроля, а селектор трансмиссии расположился не на центральном тоннеле, а на рулевой колонке.

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