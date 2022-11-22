Транспорт 22 ноября 2022, 22:23 Кроссовер Kia Telluride привезли в Россию через параллельный импорт

Читать 360tv в

Кроссовер Kia Telluride поставили в Россию путем параллельного импорта. Об этом сообщила «Российская газета».

Автомобиль, уточнили «Известия», приехал из ОАЭ. Его официально растаможили, уплатили утильсбор и получили электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Реклама

У машины новый дизайн дневных ходовых огней, которые выглядят как вертикальные полосы. Решетка радиатора получила окантовку по всему периметру, а бамперы — новый рисунок.

Реклама