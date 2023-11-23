Транспорт 23 ноября 2023, 15:50 Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun выйдет на авторынок РФ в декабре

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Официальные продажи кроссовера Kaiyi Kunlun X7 китайского автопроизводителя Chery Automobile начнутся в России в декабре. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу производителя.

Дизайн машины вдохновлен китайский горным хребтом Куньлунь, в честь которого модель получила свое название. Производители оснастили авто двумя турбированными двигателями: 1,6-литровым мощностью 186 лошадиных сил и двухлитровым мощностью 238 лошадиных сил.

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Отмечается, что оба мотора работают совместно с преселективной роботизированной коробкой передач.