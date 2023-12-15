Транспорт 15 декабря 2023, 11:09 Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun начнут продавать в России в январе

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На российский рынок в январе 2024 года выйдет кроссовер Kaiyi X7 Kunlun китайского производства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Ивана Бычкова.

Стоимость автомобиля будет начинаться от трех миллионов рублей. Для россиян представят три комплектации, в том числе с объемом двигателя 1,6 литра и двухлитровым турбированным. Мощность автомобиля будет составлять 186 и 238 лошадиных сил соответственно.

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Отмечается, что кроссовер начали в начале месяца производить на заводе «Автотор» в Калининградской области.

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