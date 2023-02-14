14 февраля 2023, 16:28
Кроссовер Jetour Dasheng будут продавать в России
В Россию по параллельному импорту из Китая поступит кроссовер Jetour Dasheng стоимостью 3,3 миллиона рублей. Об этом написала «Российская газета».
Разработчики оснастили модель полуторалитровым турбомотором мощностью 156 лошадиных сил, двухуровневой диодной головной оптикой, безрамочной радиаторной решеткой и выдвижными ручками на дверях, сообщили «Известия».
Реклама
Машина также имеет систему распознавания лиц. В разработке модели принимал участие цифровой гигант Huawei.
Реклама
Машины
Реклама
Реклама