Кроссовер Honda Pilot вышел на рынок | 360°

Транспорт 08 ноября 2022, 15:10 Кроссовер Honda Pilot вышел на рынок

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Компания Honda Motor представила кроссовер Pilot четвертого поколения. Об этом сообщило издание Drom.

По данным газеты «Известия», машина основана на новой платформе, которая потом будет использоваться для следующих поколений автомобилей Ridgeline и Passport.

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Pilot получил бензиновый мотор V6 мощностью 285 лошадиных сил. У двигателя 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

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В салоне три ряда и восемь посадочных мест. Два спереди, еще по три — сзади. Объем багажника равен около 635 литров. Он увеличивается до 3219 литров, если сложить все здание сидения.