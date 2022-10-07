Кроссовер Buddy выйдет в обновленной версии | 360°

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Кроссовер Buddy выйдет в обновленной версии

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Компания Mitsuoka Motor выпустит обновленную версию ретрокроссовера Buddy. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал Drom.

Для основу для создания автомобиля взяли базу Toyota RAV4. Внешность же автомобиля отсылает к образу американского внедорожника Chevrolet K5 Blazer, который выпускали в середине семидесятых XX века.

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Создатели увеличили дисплей цифрового щитка панели приборов и медиасистемы. Также в машине появился видеорегистратор.

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