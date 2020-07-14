Кроссовер BMW X3 получил электрическую версию

Новый кроссовер — это модификация нынешнего X3. Сайт «Известия» написал, что автомобили внешне крайне похожи. Основные отличия — аэродинамический кузов и закрытая радиаторная решетка.

Модель iX3 оснащается единственным электродвигателем производительностью 282 л. с. Электромобиль ускоряется до 60 миль в час (96 км/ч) за 6,8 секунды.

Выйти на мировой рынок машины должны до конца 2020 года.