Кросс-хэтчбек Kia получил сертификацию в России

Выпуск модели начнется 20 января на предприятии «Автотор» в Калининграде.

Производители увеличили размеры новинки. Так, автомобиль теперь имеет длину 4935 мм, ширину 1826 мм и высоту 1490 мм. На всем периметре кузова появился пластиковый обвес.

В России набор двигателей Kia XCeed будет совпадать с ProCeed. Машину оснастят 1,4- и 1,6-литровым бензиновым турбомотором T-GDI мощностью 140 л.с. и 200 л.с.

Ранее Hyundai и Kia отозвали примерно 600 тысяч автомобилей из-за дефектов.