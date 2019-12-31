Кросс-хэтчбек Kia получил сертификацию в России
Южнокорейская автомобилестроительная компания Kiа расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кросс-хэтчбек Kia XCeed. Об этом сообщило ИА Nation News.
Выпуск модели начнется 20 января на предприятии «Автотор» в Калининграде.
Производители увеличили размеры новинки. Так, автомобиль теперь имеет длину 4935 мм, ширину 1826 мм и высоту 1490 мм. На всем периметре кузова появился пластиковый обвес.
В России набор двигателей Kia XCeed будет совпадать с ProCeed. Машину оснастят 1,4- и 1,6-литровым бензиновым турбомотором T-GDI мощностью 140 л.с. и 200 л.с.
Ранее Hyundai и Kia отозвали примерно 600 тысяч автомобилей из-за дефектов.