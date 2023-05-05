05 мая 2023, 22:41
Криминалист Игнатов рассказал, как безопасно провести ночную поездку
Криминалист Игнатов посоветовал переночевать в гостинице перед долгой поездкой
Чтобы не пострадать во время длительной ночной поездки, стоит соблюдать ряд правил. О них рассказал криминалист Михаил Игнатов. Об этом сообщил «Пятый канал».
По словам специалиста, лучшим вариантом будет переждать ночь в гостинице. Однако если такой возможности нет, то стоит взять с собой средства для самообороны.
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«Например, травматический пистолет или перцовый баллончик, шокер», — отметил специалист.
Если вы столкнулись с опасной ситуацией, в конфликт лучше не вступать. Важно всегда оставаться бдительным во время поездки, написало Ura.ru.
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