Транспорт 09 декабря 2023, 22:07 Кратковременное отключение света произошло в аэропорту Домодедово РИА «Новости»: аэропорт Домодедово заработал штатно после отключения света РИА «Новости»

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В московском аэропорту Домодедово произошло кратковременного отключения света. Авария повлияла на работу авиагавани, сообщило РИА «Новости».

«Кратковременное отключение электропитания в Домодедово не повлияло на расписание рейсов», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

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По информации представителей аэропорта, Домодедово продолжает работать в штатном режиме, обслуживая пассажиров и авиакомпании.

Утром в субботу, 9 декабря, в столичных аэропортах задержали 29 рейсов, еще два отменили, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». В Домодедово задержали 12 рейсов, в Шереметьево — девять, во Внуково — восемь. Два рейса отменили в аэропорту Домодедово.

В четверг, 7 декабря, пассажиров эвакуировали из сочинского аэропорта имени Севастьянова. В здании воздушной гавани сработал сигнал тревоги, после чего людей по громкоговорителям попросили покинуть терминал и отойти на безопасное расстояние. Как позже сообщили местные СМИ, тревога была учебной.