Краснодарский аэропорт закрыли из-за снегопада

«Аэропорт Краснодар закрыт для приема воздушных судов в связи с необходимостью расчистки аэродрома от снега. На 10:40 утра на прилет задержано пять рейсов, на вылет — 11. По данным на 11:00, на запасные аэродромы направлено семь рейсов: четыре — в Ростов-на-Дону, два — в Минеральные Воды, один — в Анапу», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

В аэропорту добавили, что в залах сейчас находятся около 900 пассажиров. С ними работают представители перевозчиков. По прогнозам синоптиков, мокрый снег будет валить в Краснодаре весь день. Снегопад продолжится и в понедельник, 11 января.