«Красивые» номера для авто можно будет выкупить через Госуслуги

Новые правила покупки «красивых» автомобильных номеров начнут действовать 1 января 2021 года. К тому времени они будут прописаны в Налоговом кодексе. В каждом регионе ответственные структуры смогут по своему усмотрению повышать или понижать размер пошлины, которую автомобилист должен платить за понравившийся номер.

Торги за номерной знак будут длиться 30 дней. Делать ставку каждый человек сможет не более пяти раз одновременно. Половина суммы пошлины пойдет в бюджет региона.

Аукционы по продаже автомобильных номеров будут проводиться на электронных площадках. Министерство финансов России к 1 июня 2020 года установит требования для их операторов. К концу же года должны быть сформулированы и правила проведения торгов.

Как сообщили в Минэкономики, в России номерные знаки ежегодно получают свыше четырех миллионов раз. Средняя цена «красивого» номера составляет около 300 тысяч рублей. В некоторых случаях она варьируется от 10 тысяч до 10 миллионов рублей.