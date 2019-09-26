Краш-тест электрического гиперкара Rimac C_Two попал на видео
Хорватский автомобилестроитель Rimac Automobili провел аварийные испытания электрического гиперкара C_Two. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным издания, беспилотник оснащен силовой установкой мощностью 1914 «лошадок». Авто способно разогнаться за 1,85 секунд до 100 километров в час. Максимальные скорости модели достигают 415 километров в час. Серийное производство гиперкара стартует в следующем году. Всего же хорватский концерн намерен выпустить партию из 150 машин.