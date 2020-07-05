Краш-тест Aurus записали на видео. Этот автомобиль входит в кортеж Путина

Такой тест является обязательной процедурой перед началом показа автомобиля на автосалонах. На видео видно, как в центре испытаний ФГУП «НАМИ» машину проверяют на прочность.

Организаторы сымитировали лобовое столкновение Aurus с преградой на скорости в 64 км/ч. В салоне авто спереди посадили два манекена, которые должны были показать повреждения, которые получил бы водитель и пассажир.

Во время столкновения видно, что манекены практически не сдвинулись с места в момент столкновения, при этом сам автомобиль получил серьезные повреждения. Тест также показал, что подушки безопасности сработали вовремя. Они свели к минимуму вероятность получения травмы.

О намерении выпустить новую удлиненную версию седана Aurus Senat S600 российский производитель люксовых автомобилей сообщил в конце прошлого года.