Кот Мостик «проинспектировал» железнодорожную часть Крымского моста

Кот Мостик, который стал живым символом Крымского моста, «проверил» готовность железнодорожной части путепровода к открытию. Фото и видео его «инспектирования» появились в Сети.

Телеканал Рен ТВ опубликовал видео с котом. На кадрах видно, как животное гуляет по железнодорожным путям и как с важным видом осматривает уложенные рельсы. Мостик уже давно привычен к вниманию прессы, поэтому в этот раз с удовольствием позировал журналистам.

Кот Мостик появился на этом объекте еще в 2015 году. Его взяли к себе охранники, работавшие на стройке путепровода в Тамани. Они и дали животному имя Мост. Днем рождения животного решили считать 29 ноября. Ведь именно в эту дату празднуют День мостов.

Железнодорожную часть Крымского моста 23 декабря откроет президент РФ Владимир Путин. Первый поезд проедет по путям уже 25 декабря. Он перевезет более 600 пассажиров из Санкт-Петербурге в Севастополь. Автодорожное сообщение по путепроводу запустили в мае 2018 года.