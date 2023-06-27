Транспорт 27 июня 2023, 11:49 Корпорация Honda отозвала более миллиона машин из-за неработающей камеры заднего вида

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Японская корпорация Honda отозвала 1,3 миллиона автомобилей из-за неработающей камеры заднего вида. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что неисправность обнаружили владельцы машин Honda Odyssey, Pilot и Passport. Большую часть машин с неработающими камерами продали в США.

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Как сообщили «Известия», около 88 тысяч автомобилей с неисправностью реализовали в Канаде, еще 16 тысяч — на рынке в Мексике.