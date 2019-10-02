Короткую дорогу в Свердловскую область обновили в Прикамье

По данным информагентства, эта дорога является кратчайшим выходом от северных территорий Прикамья к Свердловской области. В ходе ремонтных работ были восстановлены водоотводные каналы, укреплены обочины, а также заменены барьерное ограждение и асфальтобетонное покрытие.

«По автодороге идет интенсивное движение грузового транспорта с действующих карьеров и транзитных автомобилей», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что к 2024 году в регионе должны привести в надлежащее состояние около 85% дорог.