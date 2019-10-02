Короткую дорогу в Свердловскую область обновили в Прикамье
Завершился ремонт двух участков автодороги «Горнозаводск — граница Свердловской области», протяженность которых составляет 13,5 километра. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Минтранс Пермского края.
По данным информагентства, эта дорога является кратчайшим выходом от северных территорий Прикамья к Свердловской области. В ходе ремонтных работ были восстановлены водоотводные каналы, укреплены обочины, а также заменены барьерное ограждение и асфальтобетонное покрытие.
«По автодороге идет интенсивное движение грузового транспорта с действующих карьеров и транзитных автомобилей», — пояснили в ведомстве.
Уточняется, что к 2024 году в регионе должны привести в надлежащее состояние около 85% дорог.