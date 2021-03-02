Россияне смогут пользоваться интернетом при коротких перелетах

Платный интернет заработает на коротких авиарейсах начиная с апреля. За доступ в Сеть пассажирам придется заплатить от пяти до 25 долларов. Первой услугу предложит авиакомпания «Аэрофлот».

Перевозчик в 2021 году поставит оборудование для доступа в интернет на 16 самолетах семейства Airbus A320, сообщила газета «Известия». Кроме того, вопрос наличия Сети в лайнерах обсуждают Utair и «Уральские авиалинии».

«Мы работаем над приемлемым для себя решением, и, безусловно, такая услуга появится. Концептуально мы не планируем включать ее в стоимость билета, а предоставим пассажирам возможность выбора этой дополнительной услуги, если она им будет нужна», — пояснил президент самолетного сегмента Utair Олег Семенов.

Доступ к мессенджерам обойдется пассажирам «Аэрофлота» в пять долларов. Самая большая сумма установлена за 200 мегабит — 25 долларов за три часа. При этом средняя скорость передачи данных будет достигать 10 мегабит в секунду. По словам источника издания, установка оборудования в одном самолете стоит порядка 500 тысяч долларов. В итоге авиакомпании придется потратить почти восемь миллионов долларов на 16 лайнеров.