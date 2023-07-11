Транспорт 11 июля 2023, 17:45 Корабль «Оленегорский горняк» прибыл в Керчь для перевозки легковых автомобилей с Крымского моста

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Большой десантный корабль «Оленегорский горняк», базирующийся на Северном флоте, прибыл в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту. Об этом сообщили на сайте телеканала «Крым 24».

Корабль прибыл 7 июля в Керченский морской рыбный порт, он будет перевозить легковые автомобили в случае ухудшения обстановки на автоподходах к Крымскому мосту.

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Отмечается, что первым рейсом «Оленегорского горняка» стала перевозка 14 малотоннажных грузовых автомобилей.