  • Координатор движения «Синие ведерки» объяснил, как обманывают таксистов

    26 ноября 2019, 16:05

    Ольга Ситникова

    Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, как мошенники обманывают таксистов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По словам Шкуматова, наиболее распространено использование «однодолларовых банковских карт».

    «Это когда вы привязываете к аккаунту одноразовую карту, где находится небольшое количество денег, и совершаете поездку. Естественно, она проходит проверку у агрегатора. Есть компании, которые не списывают авансом деньги. Пассажир уходит, а водитель остается ждать, пока с карты, на которой нет денег, не будет списана нужная сумма. Пока только один агрегатор возмещает такие ситуации водителям — это „Яндекс.Такси“, но и то не во всех случаях», — уточнил активист.

    Он также добавил, что во время поездки пассажиры могут изменить способ оплаты с безналичного на наличный.

    «Возникает ситуация, когда водитель принимает заказ, в котором четко написано, что оплата будет по банковской карте, и не замечает изменений. Пассажир уходит, а водитель видит, что ему надо было взять наличные. Такие поездки, как правило, заканчиваются в тех местах, где стоянка запрещена, то есть таксист не может оставить свой автомобиль и бежать за пассажиром», — отметил Шкуматов.

    Он подчеркнул, что часто пользователи ставят поездке минимальную оценку и получают от агрегатора промокод. Координатор заявил, что так тысячи людей используют услуги такси бесплатно.

    Шкуматов убежден, что никакая организация не защищает водителей и пассажиров. Отсутствие общественного суда не позволяет решить многие конфликты. А новый закон о такси еще не вступил в силу. По мнению активиста, агрегаторам нужно регулировать спорные ситуации.