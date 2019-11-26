Координатор движения «Синие ведерки» объяснил, как обманывают таксистов

По словам Шкуматова, наиболее распространено использование «однодолларовых банковских карт».

«Это когда вы привязываете к аккаунту одноразовую карту, где находится небольшое количество денег, и совершаете поездку. Естественно, она проходит проверку у агрегатора. Есть компании, которые не списывают авансом деньги. Пассажир уходит, а водитель остается ждать, пока с карты, на которой нет денег, не будет списана нужная сумма. Пока только один агрегатор возмещает такие ситуации водителям — это „Яндекс.Такси“, но и то не во всех случаях», — уточнил активист.

Он также добавил, что во время поездки пассажиры могут изменить способ оплаты с безналичного на наличный.

«Возникает ситуация, когда водитель принимает заказ, в котором четко написано, что оплата будет по банковской карте, и не замечает изменений. Пассажир уходит, а водитель видит, что ему надо было взять наличные. Такие поездки, как правило, заканчиваются в тех местах, где стоянка запрещена, то есть таксист не может оставить свой автомобиль и бежать за пассажиром», — отметил Шкуматов.

Он подчеркнул, что часто пользователи ставят поездке минимальную оценку и получают от агрегатора промокод. Координатор заявил, что так тысячи людей используют услуги такси бесплатно.

Шкуматов убежден, что никакая организация не защищает водителей и пассажиров. Отсутствие общественного суда не позволяет решить многие конфликты. А новый закон о такси еще не вступил в силу. По мнению активиста, агрегаторам нужно регулировать спорные ситуации.