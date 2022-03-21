Концерн Renault вновь начал работу в России

Компания Renault вновь начала производство автомобилей в Москве. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Работа московского завода была остановлена 28 февраля. Причиной этого послужили логистические трудности, а также нехватка деталей. Представители компании рассказали, что сейчас производство ведется в «обычном режиме». В Москве создают автомобили Renault Arkana, Duster, Kaptur, а также бейджинжиниринговую копию Duster — Nissan Terrano.