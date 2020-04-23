Контроль под присягой. Фиксацию автонарушений призвали оставить в руках МВД
«Идея создания единого центра хороша. Может оптимизировать многие процессы, но только в том случае, если этим будет продолжать заниматься МВД, подключится ФСБ, ФСО при необходимости. Тогда здесь может быть воплощен и функционал безопасного города. Но только не непонятная какая-то компания, которая хочет получить себе все финансовые потоки. Это закрытая информация, персональные данные», — отметил Лысаков.
По его мнению, ГИБДД и сейчас справляется с администрированием комплексов фотовидеофиксации. Но единый центр все-таки нужен, чтобы упростить систему обжалования штрафов. Лысаков напомнил, что штраф могут выписать по ошибке, перепутав номер на машине, но даже в таком случае его отменить можно только с помощью прокуратуры.
Депутат объяснил, что нужно сделать так, чтобы отменить штраф можно было по звонку или сообщению на сайте. Сейчас в России уже больше 140 миллионов штрафов выписано с помощью камеры фотовидеофиксации. Лысаков отметил, что несмотря на такой объем, МВД справляется, штрафы выписываются.
Если и делать единый центр, то только под патронажем МВД, то есть людей, которые давали присягу и имеют погоны. Гражданским, Минтрансу это отдавать нельзяВячеслав Лысаков.
В СМИ появилась информация, что в России сейчас создают единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Как рассказали «360» в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет», которая создает проект, это позволит подвести все региональные системы под требования МВД и поставить их под контроль федеральному центру.