Контроль под присягой. Фиксацию автонарушений призвали оставить в руках МВД

Если в России создадут единый центр по контролю за водителями, то курировать его должно МВД. Иначе огромный массив секретных данных окажется под угрозой. Об этом «360» сказал депутат Вячеслав Лысаков.

«Идея создания единого центра хороша. Может оптимизировать многие процессы, но только в том случае, если этим будет продолжать заниматься МВД, подключится ФСБ, ФСО при необходимости. Тогда здесь может быть воплощен и функционал безопасного города. Но только не непонятная какая-то компания, которая хочет получить себе все финансовые потоки. Это закрытая информация, персональные данные», — отметил Лысаков.

По его мнению, ГИБДД и сейчас справляется с администрированием комплексов фотовидеофиксации. Но единый центр все-таки нужен, чтобы упростить систему обжалования штрафов. Лысаков напомнил, что штраф могут выписать по ошибке, перепутав номер на машине, но даже в таком случае его отменить можно только с помощью прокуратуры.

Депутат объяснил, что нужно сделать так, чтобы отменить штраф можно было по звонку или сообщению на сайте. Сейчас в России уже больше 140 миллионов штрафов выписано с помощью камеры фотовидеофиксации. Лысаков отметил, что несмотря на такой объем, МВД справляется, штрафы выписываются.

Если и делать единый центр, то только под патронажем МВД, то есть людей, которые давали присягу и имеют погоны. Гражданским, Минтрансу это отдавать нельзя Вячеслав Лысаков.

В СМИ появилась информация, что в России сейчас создают единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Как рассказали «360» в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет», которая создает проект, это позволит подвести все региональные системы под требования МВД и поставить их под контроль федеральному центру.