Контроль над масками и перчатками усилили в транспорте Москвы

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы усилили в праздничные и нерабочие дни в мае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Средства индивидуальной защиты проверяют контролеры. В первые майские дни их будет почти в 2,5 раза больше, чем в обычный выходной день.

«Московский транспорт усиливает контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в праздничные дни», — сообщили в организации.

На работу вышли более 1,2 тысячи контролеров ГКУ «Организатор перевозок» — это на 140% больше, чем в обычный выходной день. Они будут проверять наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая. Рейды проводятся регулярно на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, на наземном и железнодорожном транспорте.

«Маски и перчатки по-прежнему необходимо носить на протяжении всей поездки. Это помогает сдерживать рост заболеваемости», — напомнили в ГКУ «Организатор перевозок».

Пассажирам продолжают напоминать о необходимости носить маски и перчатки до конца поездки: голосовые объявления звучат в вестибюлях и вагонах метро, плакаты и стикеры наклеены во всем транспорте. Купить маски и перчатки предлагается более чем в 1,6 тысячи точек продаж: на всех станциях метро и МЦК, в пригородных кассах на железной дороге, в вендинговых аппаратах на автовокзалах и автостанциях, а также на самых востребованных спецстоянках АМПП.

Ранее в Роспотребнадзоре россиян призвали вакцинироваться от коронавируса, писало Ura.ru. Только так удастся достигнуть нулевых показателей заболеваемости.