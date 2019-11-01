  • Контракт с частными скорыми разорвали в Челябинской области

    01 ноября 2019, 12:47

    Анастасия Карпеева

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прекратил действие контракта с компанией, которая предоставляла машины скорой помощи в Копейске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Сотрудники челябинской скорой пожаловались на регулярные задержки зарплаты

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    Губернатор распорядился предоставить городу собственные машины вместо аутсорсинговых.

    «По поручению губернатора Алексея Текслера скорая в Копейске больше не будет работать на аутсорсинге. 1 ноября контракт с компанией „Феникс-Менеджмент“ расторгнут, на линию вышли 12 автомобилей копейской станции скорой медицинской помощи», — объяснили в пресс-службе.

    Причиной разрыва контракта с частными скорыми стала задержка зарплат более чем 40 водителям, а также урезание выплат самим медикам. Жители Копейска неоднократно жаловались, что время ожидания скорой помощи выросло.

    В 2018 году копейская станция скорой помощи заключила с пермской компанией контракт о транспортных услугах на 69 миллионов рублей. В результате в Копейск поставили более старые, чем указывалось в договоре, автомобили.