Контакт-центр назвал самые частые вопросы пассажиров МЦД

Порядка пяти тысяч вопросов приняли специалисты контакт-центра «Московский транспорт» после начала работы первых двух линий МЦД. В основном пассажиров интересуют подробности тарифов, стоимость абонементов на проезд и поездки из «Дальней зоны».

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«Мы внимательно следим за тем, какие вопросы возникают у пассажиров после запуска МЦД-1 и МЦД-2, чтобы устранить недоработки. Уточнить информацию по проекту можно и через контакт-центр „Московский транспорт“, туда уже поступило около 5 тысяч звонков», — приводит «Московский транспорт» сообщение пресс-службы Департамента транспорта.

Пассажирам напомнили, что спросить можно не только о тарифах и других деталях, но и обратиться за помощью при неисправности карты «Тройка».

Проезд на МЦД будет бесплатным до 8 декабря 2019 года. Все турникеты на станциях отключат. Платить за проезд не придется и пассажирам дальних зон.