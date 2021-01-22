Конкретные даты возобновления авиасообщения между РФ и Арменией пока не названы

Советник главы Ростуризма по транспорту, руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин не знает конкретные даты возобновления авиасообщения с Арменией. Он допустил, что речь идет о грузопассажирских рейсах, которые сейчас активно выполняют маршруты. Самолеты летают как минимум от лица четырех-пяти авиакомпаний с определенной периодичностью.

«Основная тема в этой ситуации — у нас же почти со всеми странами мира есть сейчас рейсы, и они не прерывались даже в период пандемии», — отметил Горин.

На время пандемии большая часть рейсов маркируется как вывозные или грузопассажирские. Сегодня для регулярного международного воздушно-транспортного сообщения с Россией открыты 20 стран. Недавно границы открыли Вьетнам, Индия, Катар и Финляндия. Въезд в эти страны закрыт, но рейсы используют определенные категории граждан — деловые визы, вид на жительство, гражданство.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, раз Армения выпустила такую новость, значит, переговоры уже идут.

«Я не слышал, чтобы с Арменией возобновлялось авиасообщение. Если бы оно возобновлялось, конечно, об этом было бы объявлено. Но если они заявили, возможно, они ожидают этого шага от российской стороны и в данный момент ведутся переговоры», — пояснил Барзыкин.

Пока нет острой необходимости в открытии границ с Арменией, поскольку там еще не стартовал туристический сезон, считает эксперт.

Ранее в СМИ Армении появилась информация, что в ближайшие дни авиакомпания «Армения» возобновит регулярные рейсы в Россию. «Граждане Армении смогут беспрепятственно въезжать в Россию, если у них будет отрицательный результат теста на коронавирус», — заяивл заместитель директора авиакомпании Геворг Хачатрян.