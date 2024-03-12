Транспорт 12 марта 2024, 18:31 Компания Xiaomi запланировала поставки первого электромобиля SU7 на 28 марта

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Китайская компания Xiaomi начнет поставки своего первого электромобиля под названием SU7 28 марта 2024 года. Об этом сообщил сайт Reuters.

Отмечается, что заказы на машину уже принимают в 59 магазинах компании в 29 городах Китая. Электромобиль станет конкурентом Porsche Taycan и Tesla Model S, мощность его мотора в начальной версии составляет 299 лошадиных сил.

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Как сообщили «Известия», автомобили Xiaomi будут выпускаться в Пекине подразделением BAIC Group.