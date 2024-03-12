12 марта 2024, 18:31
Компания Xiaomi запланировала поставки первого электромобиля SU7 на 28 марта
Китайская компания Xiaomi начнет поставки своего первого электромобиля под названием SU7 28 марта 2024 года. Об этом сообщил сайт Reuters.
Отмечается, что заказы на машину уже принимают в 59 магазинах компании в 29 городах Китая. Электромобиль станет конкурентом Porsche Taycan и Tesla Model S, мощность его мотора в начальной версии составляет 299 лошадиных сил.
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Как сообщили «Известия», автомобили Xiaomi будут выпускаться в Пекине подразделением BAIC Group.
Электромобили
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