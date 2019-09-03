Компания Volvo протестирует беспилотные грузовики в России

Сергей Яворский рассказал, что рассматривается также кооперация с «Национальными телематическими системами».

«На сегодняшний день есть две концепции: есть „Автонет“, а есть „Национальные телематические системы“, которые совместно с „Автодором“ продвигают концепцию умных дорог. По большому счету мы готовы работать и по одному направлению, и по второму… С „Автонетом“ история сегодняшнего дня — как только они будут готовы нас пригласить к реальным испытаниям, мы откликнемся», — сказал генеральный директор Volvo Vostok.

Автопроизводитель представит стандартный тягач, оборудованный комплексом радаров и сканеров и по совокупности готовый работать автономно.