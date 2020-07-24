Компания Volkswagen выпустит новый электромобиль

Модель ID.1 будет создана на платформе MEB. Не исключено, что на ее базе позже может появиться еще несколько новых кроссоверов, например, ID.1 Crozz и фургон e-Roomzz.

Компактный городской электрокар будет похож на модель е-Up 2020 года. У него также будет квадратный пятидверный кузов и короткие свесы для легкой городской езды. Без подзарядки новинка сможет проехать до 300 километров.

Новая машина выйдет не раньше 2025 года и будет стоить около 1,6 миллиона рублей, написал сайт «Известия».