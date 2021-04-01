Компания Volkswagen рассказала о новом Taigun для рынка Индии

Немцы запустили небольшой кроссовер Taigun, который создали специально для индийского рынка. Эта новинка должна конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos.

Дизайн интерьера не раскрывается, однако есть информация о том, что в нем будет налаженная мультимедийная система с тачскрином в десять дюймов, приборная панель, сенсорный блок для управления климатом, а также руль с мультификацией, рассказало издание «Экономика сегодня».

Размеры автомобиля: 4,2 метра в длину и примерно 2,65 метра между осями. Дизайн и габариты практически совпадают с Volkswagen T-Cross, который уже несколько лет представлен на рынках ЕС, Южной Америки, КНР.