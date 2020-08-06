Компания Volkswagen представит новый автодом осенью этого года
Немецкая автомобильная компания Volkswagen в начале сентября текущего года презентует в онлайн-режиме новый автодом на базе модели Caddy, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз производителя.
По словам представителей компании, автомобильный дом подойдет молодым семьям, а также любителям спорта и активного отдыха. Также он может понравиться представителям старшего поколения.
В машине предусмотрена кровать длиной практически два метра и панорамная крыша площадью 1,4 квадратных метра. В задней части салона размещены легкие походные кресла и столик. В комплект модели входят две практичные дорожные сумки.
Автомобиль будет оснащен системой Trailer Assist. Благодаря ей облегчается маневрирование с прицепом на парковке. Еще в машине предусмотрят функции смены полосы движения и выезда задним ходом с места стоянки.