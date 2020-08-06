Компания Volkswagen представит новый автодом осенью этого года

По словам представителей компании, автомобильный дом подойдет молодым семьям, а также любителям спорта и активного отдыха. Также он может понравиться представителям старшего поколения.

В машине предусмотрена кровать длиной практически два метра и панорамная крыша площадью 1,4 квадратных метра. В задней части салона размещены легкие походные кресла и столик. В комплект модели входят две практичные дорожные сумки.

Автомобиль будет оснащен системой Trailer Assist. Благодаря ей облегчается маневрирование с прицепом на парковке. Еще в машине предусмотрят функции смены полосы движения и выезда задним ходом с места стоянки.