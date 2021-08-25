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    25 августа 2021, 14:34

    Компания Volkswagen показала новый седан Jetta

    Дарья Морозова

    Компания Volkswagen показала новый седан Jetta. Его премьера запланирована на 2022 год. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Машина получит новые бамперы, решетку радиатора и разные оттенки кузова. Можно будет выбрать между насыщенным синим Rising Blue, классическим белым Oryx White и ярко-красным Kings Red. Колесные диски у автомобиля будут на 16-18 дюймов в двух вариантах дизайна.

    Салон машины оборудован виртуальной приборной панелью с восьмидюймовым дисплеем. Отделка салона будет в двух вариантах: тканевом и кожаном.