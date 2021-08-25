Компания Volkswagen показала новый седан Jetta. Его премьера запланирована на 2022 год. Об этом сообщило ИА Nation News.

Машина получит новые бамперы, решетку радиатора и разные оттенки кузова. Можно будет выбрать между насыщенным синим Rising Blue, классическим белым Oryx White и ярко-красным Kings Red. Колесные диски у автомобиля будут на 16-18 дюймов в двух вариантах дизайна.

Салон машины оборудован виртуальной приборной панелью с восьмидюймовым дисплеем. Отделка салона будет в двух вариантах: тканевом и кожаном.